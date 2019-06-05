Северо-Западный центр «Алмаз-Антея» оспорит штраф за строительство проходной в охранной зоне Александровской мануфактуры

Северо-Западный региональный центр концерна «Алмаз-Антей» обжалует решение Невского районного суда Петербурга оштрафовать компанию за строительство здания проходной в охранной зоне памятника — Императорской Александровской мануфактуры. Об этом 5 мая сообщили «Фонтанке» в СЗРЦ концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Накануне суд по иску комитета по охране памятников вынес решение оштрафовать центр на 100 тысяч рублей за возведение в зоне охраны объекта культурного наследия Императорской Александровской мануфактуры (Обуховский сталелитейный завод) здания проходной. В Смольном пояснили, что в январе 2019 года, когда профильный комитет провел выездную проверку, у центра отсутствовало согласование КГИОПа.

В «Алмаз-Антее» признали, что на момент старта строительства проходной документы для получения разрешения «были в работе и находились на рассмотрении». Протокол об административном правонарушении КГИОП составил, когда необходимое согласование уже было получено.

«В ходе судебного заседания было установлено, что ущерб и вред объектам культурного наследия причинён не был. В связи с этим, при формальном составе административного правонарушения, Невский районный суд, привлекая Общество к административной ответственности, уменьшил минимально возможный штраф в два раза ввиду отсутствия негативных последствий», – заявили в концерне.





