Президент ОСК переедет в Петербург в 2020 году. Но нужен минимум миллиард

Президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что переезд корпорации в Петербург может произойти уже в 2020 году, и он лично собирается перебраться из Москвы в Северную столицу. Но пока на это денег нет.

«Для того, чтобы переехать в Петербург, нам нужно сделать несколько вещей. Первая – получить в собственность или на понятных условиях аренды здания. Они подобраны, по ним проходят определённые процедуры. Вторая – подготовить сами здания для размещения корпорации. Нам нужны линии закрытой связи, поскольку мы работаем с государственными секретами», – ответил Рахманов на вопрос корреспондента «Фонтанки» 5 июня в Петербурге.

По его словам, после того, как это будет сделано, приедет первая группа специалистов, которая занимается военным кораблестроением, после этого приедут айтишники, затем специалисты по управлению производственной системой и все те, кто должен находиться как можно ближе к производственной части. Включая самого Рахманова – его офис будет в Петербурге.

Это займёт, по его оценкам, около года от текущего момента. Всего к 2020 году в город переберутся около 300–350 человек. Это больше половины сотрудников корпорации, но московское представительство останется.

Финансировать переезд планируют за счёт заёмных средств. На это потребуется не меньше 1 млрд рублей.





