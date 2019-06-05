«Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта». Новый президент Украины расставил приоритеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС приведет к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве. Об этом сообщается на официальной странице администрации украинского лидера в Twitter.

«Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве», — сказал он на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.

«Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі», – сказав @ZelenskyyUA на зустрічі з @eucopresident — APU (@APUkraine) 5 июня 2019 г.







4 июня Зеленский прибыл на переговоры с европейскими лидерами в Брюссель. Он провел встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Европейского совета Дональдом Туском, европейским комиссаром Валдисом Домбровскисом и президентом Польши Анджеем Дудой. Также он встретился с главой европейской дипломатии Фредерикой Могерини.