Новый Defender тестируют в Африке. Поможет ли реинкарнация легендарного автомобиля выживанию бренда?

Land Rover опубликовал серию фотографий из Кении, где проходит один из этапов тестирования нового Land Rover Defender. На фотографиях автомобиль-прототип в камуфляже помогает сотрудникам британского Фонда защиты дикой природы Tusk Trust в заповеднике Борана.

На этот раз прототип несет немного меньше «маскировки», чем на якобы шпионских фотографиях из зимней Финляндии, отмечает британское издание Autocar. До африканских тестов будущие «Дефендеры» уже накатали более миллиона километров в самых разных климатических зонах и самых тяжелых погодных условиях.

Новый Defender под кодовым названием L851 будет построен на версии платформы MLA, используемой Range Rover Sport и Land Rover Discovery. Дизайн новой машины несет черты как серийного Discovery, так и концепта DC100 2011 года.

Предполагается, что под капотом новинки будут как бензиновые, так и дизельные двухлитровые агрегаты, а также, возможно, бензиново-электрический гибрид. До этого все «Дефендеры», за исключением специальной «североамериканской спецификации» (NAS), были дизельными.







За последние месяцы прототипы Defender неоднократно были замечены в самых разных местах: в Финляндии, США, странах Южной Америки и, конечно, в различных частях Европы. В том числе недавно прототипы видели в Германии – на Нюрбургринге, где инженеры имитировали различные дорожные ситуации для более точной настройки шасси и тормозов.

В серию новый «Деф» должен пойти уже в 2020 году, причем производство планируют развернуть на новом заводе Land Rover в Словакии, чтобы избежать сложностей, связанных с Брекситом. Это, конечно, будет чувствительным ударом по самолюбию британцев, считающих Jagaur Land Rover своим национальным достоянием и «последним крупным британским автопроизводителем». Правда, JLR уже десять лет как принадлежит индийской Tata, но ведь Индия, чай, не чужая сторона для Британии – столько лет была частью империи.

Однако сейчас Британия может потерять своего «последнего крупного автопроизводителя» – и вовсе не по причине выхода страны из ЕС. Просто JLR в последние годы приносит одни убытки, но предыдущий год побил все рекорды. По итогам 2017/2018 финансового года общий долг британской компании составил 4,7 миллиарда долларов.

Конечно, можно в этом винить Брексит, падение китайского рынка и массовый отказ покупателей от дизелей (значительная часть продукции JLR как раз с дизельными моторами), но на фоне значительных убытков самой «материнской» компании Tata похоже, что для индийцев наилучший выход — продать Jaguar Land Rover на корню. Причем, похоже, уже даже есть покупатель, и это французы из PSA. Что, в общем, станет еще одним ударом по самолюбию британцев – и не только из-за многовековой истории соперничества с галлами, но и потому, что PSA не скрывает, что рассматривает возможности перенести производство на континент.

Спасти «последнего крупного британского автопроизводителя» от превращения в «крупного французского автопроизводителя» может только чудо. Таким чудом вполне может стать новый Defender, и похоже, что британцы делают на него серьезные ставки. Недаром с такой завидной регулярностью в Сети появляются «шпионские» фотографии внедорожника в камуфляже, которые на самом деле шпионскими вовсе не являются.

Любопытно, что зачастую именно компании, находящиеся, мягко говоря, в затруднительном положении, создают самые интересные продукты. Наверное, потому, что терять им уже нечего и можно рисковать в расчете на удачу. Таким риском был, например, запуск первого полностью электрического Jaguar I-Pace. И хотя чуда, наверное, не произошло (на сегодняшний день общее количество проданных, по данным CarSalesBase, I-Pace не дотягивает до 10 000 экземпляров), «электро-Ягуар» как минимум показал, что знаменитый бренд еще «может, когда захочет».

Именно I-Pace на сегодняшний день может всерьез рассматриваться как реальный конкурент лидера рынка электромобилей Tesla. Правда, и сама Tesla в долгах как в шелках, но продолжает создавать самые передовые и самые необычные автомобили и утирать нос «аналитикам», ежемесячно предсказывающим компании немедленное банкротство.

Возможно, Defender будет более удачливым, чем I-Pace, ведь это настоящее «возвращение к корням» (или во всяком случае так его могут представить пиарщики). Его «прародитель» был и остается абсолютной легендой автомобилестроения, выпускавшейся на протяжении шести десятков лет. Но ровно так же он может оказаться «могильщиком» последнего крупного британского автопроизводителя, если чуда все-таки не произойдет.