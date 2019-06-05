За бег в купальнике в финале Лиги чемпионов Кинси Волански оштрафовали на 15 тысяч евро

Американку Кинси Волански, выбежавшую в купальнике на поле во время матча финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Тоттенхэм», оштрафовали. Как пишет Marca, забег обошелся ей в 15 тысяч евро.

Пять тысяч евро Волански выплатит за сам факт своего появления на поле. Если это повторится в будущем, она будет оштрафована на восемь тысяч. Кроме того, еще 10 тысяч она заплатила за рекламу YouTube-канала Vitaly Uncensored, автором которого является ее молодой человек, пранкер Виталий Здоровецкий.

При этом эксперты ранее оценили, что акция Волански может принести YouTube-каналу до 3,5 миллиона евро.

Напомним, Волански выбежала в откровенном купальнике на поле на 18-й минуте матча финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в Мадриде.





