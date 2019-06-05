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Тайный Советник
05.06.2019 17:10
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«Ваш тайный советник»: История Украины

«Ваш тайный советник»: История Украины

Шеф-редактор Владлен Чертинов и главный редактор Андрей Константинов говорят об Украине: Богдан Хмельницкий и гетман Мазепа, граф Разумовский и Иван Паскевич, Нестор Махно и «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Слушайте новый подкаст «Фонтанки» о самых важных публикациях популярного исторического журнала «Ваш тайный советник»  и о том, что по разным причинам не вошло в номер.



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