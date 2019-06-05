«Ваш тайный советник»: История Украины

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Шеф-редактор Владлен Чертинов и главный редактор Андрей Константинов говорят об Украине: Богдан Хмельницкий и гетман Мазепа, граф Разумовский и Иван Паскевич, Нестор Махно и «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Слушайте новый подкаст «Фонтанки» о самых важных публикациях популярного исторического журнала «Ваш тайный советник» и о том, что по разным причинам не вошло в номер.





