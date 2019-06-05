Глава ГУП «ТЭК СПб» уходит в отставку
Игорь Фёдоров, возглавляющий ГУП «ТЭК СПб», в ближайшие дни покинет свой пост. Эту информацию 5 июня «Фонтанке» подтвердили сразу несколько собеседников в энергетическом блоке Петербурга.
У Фёдорова заканчивается контракт, продлевать который он не намерен. По данным нашего издания, руководитель одного из городских поставщиков тепла собирался уйти в отставку раньше, но принял решение дождаться окончания отопительного сезона. «Не комментируем данную ситуацию», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Напомним, что бывший губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Федоров официально стал главой ГУП «ТЭК СПб» в августе 2014 года. Под его руководством показатели предприятия выросли, в частности в 2018 году чистая прибыль ГУПа составила 286 млн рублей. Для «ТЭК СПб» это рекорд последних семи лет.
Справка:
Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Запада. Доля на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. ГУП «ТЭК СПб» оказывает коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению по «прямым» договорам и выставляет от своего имени более 51 тысяч квитанций проживающим в 495 многоквартирных домах.