Жилой комплекс «Q-мир» стал финалистом премии Urban Awards 2019

«Аквилон Инвест»

Жилой комплекс «Q-мир» компании «Аквилон Инвест» вошел в шорт-лист ежегодной профессиональной премии Urban Awards и теперь поборется за звание Лучшего строящегося жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге.

Отбор финалистов премии осуществлялся на основании многоэтапной проверки и оценки объектов компетентным жюри, состоящим из ведущих девелоперов, архитекторов, урбанистов, представителей власти, журналистов, специалистов профильных объединений.

Во время приема заявок тщательно проверялась проектная документация и надежность застройщика, после этого анкеты участников более двух недель изучались экспертами на предмет расположения, инфраструктуры, архитектуры, качественных характеристик, квартирографии, концепции благоустройства и так далее. Проекты, получившие наиболее высокие оценки жюри, прошли в финал премии.

«Премия Urban Awards по праву считается одной из самых авторитетных наград на рынке жилой недвижимости. Участие в ней не только престижно, но и конструктивно с точки зрения анализа своих проектов в высококонкурентном поле. Стать финалистом и тем более победителем премии – уже определенный знак качества и для девелопера, и для покупателя. То, что ЖК «Q-мир» вошел в пятерку финалистов, обойдя 15 конкурентов, для нас действительно ценно», – отметила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».

Жилой комплекс «Q-мир» разместится в Московском районе Петербурга, на 1-ом Предпортовом проезде, в 15 минутах ходьбы от метро «Московская». Это 19-этажный дом на пять парадных с подземным паркингом и встроенными коммерческими помещениями для магазинов, кафе, бытовых служб. В составе проекта предусмотрен детский сад на 100 воспитанников и медицинский центр.

«Аквилон Инвест»

Комплекс строится в рамках инновационного стандарта 4Е: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Здесь реализуется новая ресурсосберегающая система утепления дома «Термо-S», которая позволит жильцам снизить потребление тепла до 40%, комплекс «умных» систем по управлению квартирой «in-Home», современный подход к обустройству общественных пространств. Помимо благоустроенного двора, для общения жителей оборудуются два помещения на 1 этаже: детский клуб и фитнес-студия. Это не коммерческие площади: данные пространства будут переданы в общедомовую собственность. Зданию присвоен класс энергоэффективности «А+», экологичность проекта подтверждена золотым сертификатом GREENZOOM.

«Аквилон Инвест»

Строительство ЖК «Q-мир» планируется завершить во II квартале 2021 года.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru