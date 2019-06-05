Ленфильм-парк может появиться во Владивостоке вместо Диснейленда. В Петербурге его ждут 4 года

«Ленфильм» может реализовать проект тематического Ленфильм-парка на Дальнем Востоке. Киностудия уже получила предложение из Владивостока, рассказал 5 июня «Фонтанке» генеральный директор киностудии Эдуард Пичугин.

«Во Владивостоке есть идея тематического парка. Инвесторы рассматривали изначально Диснейленд. Но я рассказал, что в России надо развивать собственные бренды», – рассказал Пичугин.

По его словам, во Владивостоке заинтересовались и направили письмо от губернатора на «Ленфильм», в котором указали, что хотели бы, чтобы на этом месте появился Ленфильм-парк по российским фильмам.

Напомним, что первый Ленфильм-парк должен был появиться в Пулково. Но до реализации проект пока не дошёл. Гендиректор заверил «Фонтанку», что он все таки появится.







«Проект в Пулково реализуется. «ВТБ-Девелопмент» выделит земельный участок – 20,5 га. Шёл подбор инвесторов. В текущий период сложно привлекать инвестиции такого характера в Петербург – больше 200 млн долларов», – сказал он.

Первый проект и макет Ленфильм-парка, который хотели построить в Петербурге к 2020 году, был представлен в рамках ПМЭФ-2015.