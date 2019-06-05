Пчёлы с Арцеуловской улицы сбежали от хозяина. С фонаря их переселят в уютные домики на пасеке

Детскую площадку в Приморском районе Петербурга освободили от нависшей на фонаре угрозы в виде роя пчёл. Фотодоказательство «Фонтанке» предоставили в местной администрации 5 июня.

С насекомыми справился приглашённый пчеловод. Он переселил импровизированный улей в коробку, жужжащий груз забрал с собой.

Фото: Администрация Приморского района

По словам специалиста, пчёлы, облюбовавшие фонарь на детской площадке на Арцеуловской улице, домашние и не представляли опасности. Скорее всего, через пару дней насекомые самостоятельно прекратили бы осаду и сменили точку дислокации. А теперь им, вероятно, предстоит переезд в домики на пасеке.

Фото: Администрация Приморского района





