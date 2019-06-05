На Витебском водитель легковушки вписался в «ГАЗель», вышел из машины и получил от «МАЗа»

В Московском районе Петербурга днем 5 июня в одном и том же месте произошло сразу два ДТП: одно – столкновение автомобилей, второе – наезд на пешехода. По словам очевидца, в обоих случаях пострадал один и тот же человек.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 12:33 у дома 85/1 по Витебскому проспекту 63-летний мужчина на грузовике «МАЗ» наехал на 32-летнего пешехода. ДТП случилось вне зоны пешеходного перехода. Сбитый мужчина получил тяжелые травмы.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» добавляют, что перед этим в том же месте случилось еще одно ДТП: легковой автомобиль врезался в грузовой фургон в крайней правой полосе. И по словам очевидца Олега, «МАЗ» затем сбил водителя этой легковушки.

Грузовая «ГАЗель» ехала в правом ряду, и в нее «на полном ходу» влетела легковушка, рассказывает он. Водитель легковой машины, по словам очевидца, был не пристегнут, а ремень – просто воткнут в крепеж, поэтому от удара мужчина «знатно выгнул лобовое стекло своей головой наружу».







«Удар был такой силы, что легковая «протолкала» ГАЗель ещё метров 30. После чего из легковой машины буквально «выпрыгивает» водитель и натуральнейшим образом бежит на разделительную полосу через 2-й ряд, тут-то и появляется грузовик «МАЗ», водитель которого, благо ехал не более 40 км/ч, более-менее успевает оттормозиться» – пишет Олег.

В результате в дополнение к удару о лобовое мужчина еще приложился головой о кабину грузовика и отлетел на асфальт. «Основные повреждения у него явно от встречи с лобовым стеклом собственного авто, грузовик его еле-еле подтолкнул», – отмечает очевидец, уточняя, что ехал за участниками ДТП, а после подъехал, чтобы помочь.

«Дорога, к слову, была пустой, я без понятия, как этот автолюбитель умудрился так всадить «ГАЗели»; если был бы пристегнут, явно бы так сильно не пострадал, подушки сработали, но он головой чётко выше подушки полетел прямо в лобовое», – добавляет он.