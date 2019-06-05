«Счёт шёл на секунды». Петербургские врачи провели уникальную операцию и вернули мальчику из Карелии отрубленные пальцы

Из карельской деревни в Петербургский педиатрический университет доставили школьника с повреждённой рукой. Операция длилась всю ночь и завершилась успешно: ребёнку вернули потерянные во время игры пальцы.

Накануне днём два брата играли у дома в деревне Хийденсельга в Карелии. Один из мальчиков топориком рубил ветки на пне, второй протянул руку и попал под удар, сообщает региональный следственный комитет 5 июня. Два пальца оказались отрубленными, на ещё одном была повреждена мягкая ткань.

Восьмилетнего пострадавшего доставили санавиацией в Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. Операция началась в десять вечера и длилась до восьми утра. Хирурги Борис Севрюгов и Роман Полозов сшили сухожилия на кисти, а также нервы и сосуды, включая самые мелкие – диаметром в полмиллиметра.

«По опыту таких операций, там всегда счёт идёт на секунды. И то, что пальцы в данном случае удалось пришить, и удалось пришить успешно, — это заслуга и медиков, и медицинской службы, которая оперативно смогла провести как доставку мальчика, так и операцию на месте», — прокомментировали в пресс-службе СПбГПМУ.







По прогнозам врачей, вероятность того, что кисть полностью восстановит свои двигательные функции, составляет 80%. В ближайшее время ребёнок будет проходить реабилитацию под присмотром петербургских специалистов.

По факту происшествия СК проводит доследственную проверку.