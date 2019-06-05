Источники сообщают о переходе в СКА нападающего Йори Лехтеря. В США от него отказались все клубы из-за условного срока по делу о наркотиках

Бывший нападающий хоккейного клуба НХЛ «Филадельфия» Йори Лехтеря перейдет в петербургский СКА. Как сообщает РИА Новости, контракт с ним будет подписан в ближайшее время.

Финский нападающий Йори Лехтеря — воспитанник «Йокерита». В России играл с 2010-го по 2011 год за ярославский «Локомотив» и с 2011-го по 2014-й – за «Сибирь». В 2014-м перешел в «Сент-Луис Блюз» из НХЛ, в 2017-м – в «Филадельфию Флайерз».

В сентябре 2018 года оказался замешан в деле о торговле наркотиками. По данным следствия игрок приобрел в ночных клубах города Тампере (Финляндия) 6 граммов кокаина и пытался купить еще 1 грамм в период с июня по июль 2018 года. 27 марта 2019 года суд вынес решение по делу хоккеиста: четыре месяца условно с испытательным сроком до 31 октября 2021 года. Однако еще до объявления приговора «Филадельфия» выставила игрока на драфт отказов, откуда его не забрал ни один из клубов.





