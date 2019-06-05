За 100 млн с Невского проспекта задержан Сальников, но не тот. Двойник просто назвался профессором

Ранее «Фонтанка» сообщила, что Следственным комитетом Центрального района Петербурга задержаны четыре человека за мошенничество с крупном активом на Невском проспекте, 56. Следствие вменило им подделку правоустанавливающих документов и паспортов владельцев, после чего подозреваемые при продаже получили в залог 100 миллионов рублей.

Также «Фонтанка» сообщила, что в ночь на 5 июня в квартире своей тещи был задержан петербуржец Михаил Сальников, в прошлом являющийся полковником МВД, профессором кафедры государства и права Петербургского университета МВД.

Как стало известно нашему изданию, задержанный Сальников оказался однофамильцем бывшего сотрудника и первоначально назвался им. Очевидно, он полагал, что оперативники из корпоративной солидарности не станут применять к нему крайние процессуальные меры. Действительно, вначале на какое-то время ему поверили, так как все, кто его задерживали, в лицо настоящего Сальникова не знали.

По информации «Фонтанки», двойник Сальникова был задержан на двое суток до решения суда. Впрочем, как и еще один из подозреваемых. Двое других отпущены на подписку, так как пошли на сотрудничество со следствием.

«Фонтанка» дозвонилась до реального Михаила Сальникова. «Да, все нормально. Мне уже звонили приятели. Я, кстати, так и подумал, что кто-то выдал себя за меня. Получается, угадал», – прокомментировал бывший преподаватель.





