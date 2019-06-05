Недельная инфляция в России ушла в ноль

Потребительские цены в России с 28 мая по 3 июня 2019 г. не изменились по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Росстата.

До этого инфляция семь недель подряд удерживалась на уровне 0,1%. С начала года инфляция в РФ набрала 2,4%. В годовом выражении инфляция на 3 июня сложилась на уровне около 5%.

В то же время цены на бензин в РФ с 28 мая по 3 июня выросли на 0,4%, на дизельное топливо – на 0,1%.

По данным статистики, за прошедшую неделю цены на рис выросли на 0,5%, баранину – на 0,3%, мороженую рыбу, сливочное масло, творог, ржаной хлеб, пшено, вермишель и соль – на 0,2%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 2%, сахар-песок – на 0,6%, подсолнечное масло – на 0,3%, свинину, сосиски, сардельки – на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,4%, в том числе на помидоры – 9,2%, огурцы – 6,7%, белокочанную капусту – 5%. В то же время картофель стал дороже на 5%, яблоки – на 1,8%, морковь – на 1,4%.





