Минтранс РФ обещает «жестко отреагировать» на задержки с выдачей багажа в Шереметьево

Российское Министерство транспорта прокомментировало «багажный коллапс» в одном из самых загруженных аэропортов Европы, пообещав вмешаться, если ситуация не нормализуется в «кратчайшие сроки».

«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», – говорится 5 июня в заявлении ведомства.

Министр транспорта Евгений Дитрих готов рассмотреть на ближайшем заседании совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» «вопрос о персональной ответственности».

«Минтранс жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки», – резюмирует ведомство.







Напомним, что Шереметьево пообещало решить вопрос только к концу июня. При этом глава аэропорта Михаил Василенко заверил, что «багажный коллапс» вызван технологическими процессами, а не кадровыми проблемами.

Напомним, что проблемы с выдачей багажа возникли в Шереметьево в конце мая. Вопросом заинтересовалась транспортная прокуратура Москвы. Аэропорт настаивал, что задержки вызваны «пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон», а все неудобства пообещали решить к концу июня. Один из грузчиков компании «Шереметьево Хэндлинг», которая и занимается сумками и чемоданами, рассказал на условиях анонимности, что причиной «багажного коллапса» может быть нехватка работников.