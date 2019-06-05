43 млн для Бутиной могут собрать всей страной. Матвиенко хочет защищать россиян за рубежом на бюджетные деньги

Заложить в государственную казну средства на помощь россиянам, попавшим в беду за границей, предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Траты на финансовую помощь она считает незначительными.

«Мы шатко по миру ходим. Есть случаи, где работает страховка, а есть непредвиденные ситуации. Последний только – Мария Бутина, когда собирали деньги на адвоката», – заявила Матвиенко на заседании международного гуманитарного Ливадийского форума в Ялте 5 июня.

По её словам, это не дело, и предусмотреть расходы на защиту сограждан в других странах – значит показать уважение к ним со стороны государства. Тем более что это «не бог весть какие деньги».

Кроме того, Матвиенко напомнила про миллионы долларов, которые поступают от России в неизвестные международные фонды и растворяются. На проработку предложения для Минфина спикер Совфеда дала две недели.







Россиянка Мария Бутина осуждена в США по обвинению в работе иностранным агентом без лицензии. Общая сумма её долгов за адвокатскую помощь, по последним данным, составляет 43 млн рублей, собрано 10 млн.