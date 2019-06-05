Парламент Украины запустил процесс отставки главы МВД Авакова

Внефракционные народные депутаты Украины начали сбор подписей за увольнение Арсена Авакова с должности министра внутренних дел после скандала о причастности полиции к убийству пятилетнего ребёнка.

«Собираем с Анной Гопко (внефракционный народный депутат, глава парламентского комитета по иностранным делам. – Прим. ред.) подписи под проектом постановления об отставке Авакова. Интересно, сколько коллег решатся, – цитирует «Интерфакс» одного из инициаторов отставки главы МВД, внефракционного депутата Остапа Еднака. – Граждане чувствуют опасность от МВД, а должно быть наоборот! Полиция не защищает, а убивает граждан. Полиция не расследует преступления, а прикрывает преступников».

Ранее 5 июня Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать в отставку в связи с трагическим инцидентом, но отметил, что уволить его может Верховная рада.

31 мая во дворе своего дома в Переяславле-Хмельницком Киевской области пятилетний мальчик получил тяжёлое огнестрельное ранение в голову. Ребёнок был доставлен в столицу, в нейрохирургический центр, но в понедельник, 3 июня, он скончался.







Согласно первоначальным данным правоохранительных органов, мальчик играл со сверстниками, якобы поскользнулся, упал на асфальт и камень, в результате чего и получил тяжёлую травму головы.

Детальный осмотр места трагедии был проведён только после того, как медики обнаружили огнестрельное ранение у ребёнка. Недалеко от места ранения мальчика были обнаружены гильзы от пистолета Флобера и тара из-под напитков.

По данным Государственного бюро расследований Украины, которое цитирует «Интерфакс», в тот день сотрудники патрульной полиции, находясь на отдыхе, употребляли алкоголь, а потом решили пострелять по металлическим банкам. В результате в мальчика, который находился на детской площадке, попали несколько пуль.

Сотрудники полиции были арестованы 4 июня без возможности внесения залога. Уголовное дело расследуется по двум статьям: «умышленное убийство малолетнего, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и «хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений». Сотрудникам МВД грозит пожизненное лишение свободы.

3 июня возмущённые граждане окружили полицейский участок в Переяславле-Хмельницком и потребовали отставки главы МВД Арсена Авакова. 4 июня в полицейских стали бросать петарды и дымовые шашки.

После смерти мальчика руководители местной полиции были отстранены от выполнения служебных обязанностей. Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.