Лучший снайпер московского «Динамо» Кагарлицкий перейдет в СКА. Он будет получать 70 млн рублей

Хоккеист Дмитрий Кагарлицкий договорился с петербургским клубом СКА. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в среду, 5 июня, его зарплата составит 70 миллионов рублей за сезон. Контракт с 29-летним нападающим рассчитан на три года.

Дмитрий Кагарлицкий – воспитанник череповецкого хоккея. В прошлом сезоне играл за московское «Динамо», став лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате. Всего на его счету в регулярке – 61 (24+37) очко в 61 матче и 7 (2+5) очков в 11 играх плей-офф.

Напомним, после проигрыша СКА столичному ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина клуб покинули сразу несколько ведущих хоккеистов, в числе которых Игорь Шестеркин, Никита Гусев, Павел Дацюк, Владислав Гавриков и Николай Прохоркин.





