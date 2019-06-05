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СМИ: После 10 лет поисков в Москве задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена – опекуна Ксении Собчак
Трех подозреваемых в расстреле предпринимателя Шабтая фон Калмановича схватили в российской столице. Преступление не могли раскрыть более 10 лет.
Подробности задержания не раскрываются, сообщает 5 июня издание «Лента.ру» со ссылкой на информацию Telegram-канала Baza. По данным канала, один из подозреваемых в убийстве фон Калмановича является фигурантом по делу о нападении на Михаила Жванецкого в начале 2000-х.
Напомним, что машина Шабтая фон Калмановича, где находились он и водитель, была расстреляна 2 ноября 2009 года в центре Москвы. Киллер выпустил около 20 пуль. 62-летний бизнесмен погиб, а нападавшие скрылись на автомобиле российского производства. После этого было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ – убийство, незаконный оборот оружия и покушению на убийство.
Шабтай фон Калманович неоднократно подчеркивал свою связь с Петербургом. В частности, он утверждал, что Анатолий Собчак умирал на его руках в Калининграде, а затем он «пытался быть наставником» его дочери Ксении. Бизнесмен также рассказывал о знакомстве с Владимиром Путиным в его петербургский период, когда будущий президент был заместителем Собчака по международным отношениям, строительству и инвестициям за границу. Кроме того, фон Калманович был меценатом петербургского баскетбольного клуба «Спартак».
Справка:
Шабтай фон Калманович родился в 1949 году в Литве. В 1971 году вместе с родителями выехал в Израиль; окончил Иерусалимский университет, получил высшее инженерное образование. Занимался реконструкцией Тишинского рынка в Москве, был генеральным директором АО «Тишинский рынок». В последнее время - директор Дорогомиловского рынка.
В начале 80-х годов Шабтай Калманович считался одним из самых богатых людей среди выходцев из СССР в Израиле.
В 1988 году Калмановичу инкриминировали разведывательную деятельность против Израиля в пользу СССР, был определен 9-летний срок заключения. В 1993 году он был освобожден досрочно.
Затем коммерсант стал известен как организатор гастролей звезд мировой эстрады в России (М. Джексон, Т. Джонс, Л. Минелли, Х. Карерас) и спонсором московской и Санкт-Петербургской баскетбольных команд Спартак», а также каунасского «Жальгириса».
В 1993—1994 организовал в России (вместе с Иосифом Кобзоном) несколько фирм под названием «Лиат-Натали»: «Лиат-Натали Энтертеймент», «Лиат-Натали Фармацевтика», «Лиат-Натали спорт» и другие. Шабтай Калманович был гендиректором СП «Лиат-Натали», созданной в 1991 году как частная фирма с 70-процентным участием иностранного - венгерского - капитала, президентом фирмы тогда являлся Иосиф Кобзон. СП имело сеть магазинов фирменной спортивной одежды в Москве и Санкт-Петербурге, один из самых крупных дистрибьютеров фирмы Nike (до 1994 года). С 1994 года СП - один из главных дистрибьютеров фирмы Puma. С 1995 года Кобзон вышел из состава СП, но остался, по некоторым сведениям, президентом АО «Лиат-Натали».
Известно, что в Израиле живет старшая дочь Калмановича Лиат (владелица крупнейшей продюсерской фирмы в Израиле). В Литве есть Калманович Анастасия Николаевна - с пометкой «фон Калманович» упоминается в СМИ ее биография: родилась в 1972 году в городе Кедайняй; училась в Рижском университете и факультете журналистики в Институте современного искусства; возглавляла фирму «ВИП-концерт»; экс-продюсер певицы Земфиры; в 2003 году стала продюсером группы «Токио». В эпизодической роли ее можно увидеть и на телеэкране в одном из сериалов.