СМИ: После 10 лет поисков в Москве задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена – опекуна Ксении Собчак

Справка:

Шабтай фон Калманович родился в 1949 году в Литве. В 1971 году вместе с родителями выехал в Израиль; окончил Иерусалимский университет, получил высшее инженерное образование. Занимался реконструкцией Тишинского рынка в Москве, был генеральным директором АО «Тишинский рынок». В последнее время - директор Дорогомиловского рынка.

В начале 80-х годов Шабтай Калманович считался одним из самых богатых людей среди выходцев из СССР в Израиле.

В 1988 году Калмановичу инкриминировали разведывательную деятельность против Израиля в пользу СССР, был определен 9-летний срок заключения. В 1993 году он был освобожден досрочно.

Затем коммерсант стал известен как организатор гастролей звезд мировой эстрады в России (М. Джексон, Т. Джонс, Л. Минелли, Х. Карерас) и спонсором московской и Санкт-Петербургской баскетбольных команд Спартак», а также каунасского «Жальгириса».

В 1993—1994 организовал в России (вместе с Иосифом Кобзоном) несколько фирм под названием «Лиат-Натали»: «Лиат-Натали Энтертеймент», «Лиат-Натали Фармацевтика», «Лиат-Натали спорт» и другие. Шабтай Калманович был гендиректором СП «Лиат-Натали», созданной в 1991 году как частная фирма с 70-процентным участием иностранного - венгерского - капитала, президентом фирмы тогда являлся Иосиф Кобзон. СП имело сеть магазинов фирменной спортивной одежды в Москве и Санкт-Петербурге, один из самых крупных дистрибьютеров фирмы Nike (до 1994 года). С 1994 года СП - один из главных дистрибьютеров фирмы Puma. С 1995 года Кобзон вышел из состава СП, но остался, по некоторым сведениям, президентом АО «Лиат-Натали».

Известно, что в Израиле живет старшая дочь Калмановича Лиат (владелица крупнейшей продюсерской фирмы в Израиле). В Литве есть Калманович Анастасия Николаевна - с пометкой «фон Калманович» упоминается в СМИ ее биография: родилась в 1972 году в городе Кедайняй; училась в Рижском университете и факультете журналистики в Институте современного искусства; возглавляла фирму «ВИП-концерт»; экс-продюсер певицы Земфиры; в 2003 году стала продюсером группы «Токио». В эпизодической роли ее можно увидеть и на телеэкране в одном из сериалов.