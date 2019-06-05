Петербургский Балтийский завод в сентябре может получить контракт на два атомохода. Один предложили назвать «Святогором»

«Росатом» подпишет контракт на строительство двух новых универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220 позднее, чем планировалось. Основным претендентом является петербургский Балтийский завод.

– В сентябре подпишем, а не в августе, – заявил 5 июня на «круглом столе» на ледоколе «Красин» заместитель генерального директора – директор дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

По его словам, это связано с электронным бюджетом.

На «круглом столе» также прозвучало предложение от генерального директора ФГБУК «Музей Мирового океана» Светланы Сивковой назвать один из ледоколов «Святогором» – так назывался «Красин» до 1927 года. Рукша заявил, что эту идею можно серьёзно обсуждать.

Рабочие Балтийского завода накануне Дня города в Петербурге, 25 мая, спустили на воду один из трех самых больших и мощных атомоходов в мире – ледокол «Урал». Это третье судно проекта 22220, которое строится по заказу «Росатома». Ему предшествовали головная «Арктика» и первая серийная «Сибирь».





