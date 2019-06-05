Стройку в Мурино частично приостановили из-за гибели рабочего

Трудовая инспекция Ленобласти предписала приостановить строительство ЖК «Три кита-3» в Мурино после гибели рабочего, пишет 5 июня 47News. Генподрядчик проекта «Лидер Групп» заявил «Фонтанке», что на паузу поставят работы только в локации, где погиб рабочий.

Побывавшая на площадке в Мурино трудовая инспекция выявила нарушения: в частности, отсутствие ограждений на границах перепада высот, отсутствие схемы движения транспорта и пешеходов при въезде на объект. Надзорная инстанция, по информации издания, потребовала остановить работы на участке 48, предназначенном для размещения многоквартирного дома.

В свою очередь, генподрядчик ЖК «Лидер Групп» уточнил, что предписание о временной приостановке строительства касается небольшого участка, непосредственного места гибели рабочего.

«Со стороны инспекции было предписание остановить строительные работы на конкретном участке, где произошло происшествие. Во всем остальном стройка работает, и требований ее полностью остановить нет», – рассказал «Фонтанке» представитель компании.







Напомним, 28 мая при возведении жилого комплекса в Мурино погиб рабочий, нанятый подрядной организацией «Вентпарк». Мужчину придавило тяжелой техникой. В «Лидер Групп» уточнили, что на объекте работают два подрядчика, которые несут ответственность за происходящее на стройке.