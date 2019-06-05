В Финляндии обещают тропические ночи и грозы. Купальщики готовят плавки
Температура воздуха в соседей Суоми, как и в Петербурге, продолжает повышаться. Ожидается также, что вскоре столбик термометра днём преодолеет отметку в +30 градусов. При этом увеличивается влажность.
По прогнозам Метеорологического института Финляндии, местами в ближайшее время будут тропические ночи. Этот термин синоптики используют для обозначения явления, когда даже в тёмное время суток температура не опускается ниже +20 градусов Цельсия.
#Helle hellii vai hirvitt??? L?hip?ivin? l?mp?tila kohoaa ja kosteus lis??ntyy. Paikoin on l?hes trooppisia ?it? (T_min~20?C). T?h?n soppaan kun lis?t??n viel? sopiva annos ep?vakautta —> Loppuviikolla jyrisee??. Animaatiossa on sinisell? ilman kosteus ja s?? & l?mp?tila. #kes? pic.twitter.com/nYbQInFgBF
— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 5 июня 2019 г.
На выходных метеорологи обещают сильные грозы. На западе будет сверкать и греметь уже в пятницу, 7 июня, а в субботу и воскресенье дожди пройдут по всей Финляндии, местами — весьма обильные.
Вместе с жарой прогреваются и водоёмы, и скоро в озёрах можно будет увидеть первых купальщиков. Пока вода в некоторых пресных водоёмах потеплела до 16 градусов. Температуру воды можно посмотреть на карте.
S?? l?mpenee ja vesist?t my?s! Elohopean kiriess? jopa 30 asteeseen ja hien pukatessa kannattaa k?yd? pulahtamassa. Kuvissa sis?vesien pintal?mp?tiloja ja meriveden pintal?mp?tiloja. L?hip?ivin? vedet l?mpi?v?t nopeasti l?mpim?n s??n my?t?. #uimaan #eiSinilev?? #kes? pic.twitter.com/0NUgUav33i
— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 4 июня 2019 г.
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