В Финляндии обещают тропические ночи и грозы. Купальщики готовят плавки

Температура воздуха в соседей Суоми, как и в Петербурге, продолжает повышаться. Ожидается также, что вскоре столбик термометра днём преодолеет отметку в +30 градусов. При этом увеличивается влажность.

По прогнозам Метеорологического института Финляндии, местами в ближайшее время будут тропические ночи. Этот термин синоптики используют для обозначения явления, когда даже в тёмное время суток температура не опускается ниже +20 градусов Цельсия.

#Helle hellii vai hirvitt??? L?hip?ivin? l?mp?tila kohoaa ja kosteus lis??ntyy. Paikoin on l?hes trooppisia ?it? (T_min~20?C). T?h?n soppaan kun lis?t??n viel? sopiva annos ep?vakautta —> Loppuviikolla jyrisee??. Animaatiossa on sinisell? ilman kosteus ja s?? & l?mp?tila. #kes? pic.twitter.com/nYbQInFgBF

— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 5 июня 2019 г.