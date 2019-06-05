«Невский экспресс» запахнет цитрусом. Ароматные вагоны — новый эксперимент РЖД

Эксперимент по ароматизации вагонов запускает «Федеральная пассажирская компания». Первыми будут дышать цитрусовым запахом клиенты, путешествующие из Петербурга в Москву и обратно.

Как сообщает 5 июня сайт «ФПК», в пилотном проекте по ароматизации вагонов участвуют несколько вагонав поезда № 747/748 «Невский экспресс». В течение двух месяцев пассажиры будут ощущать в вагонах цитрусовый аромат, а в туалетах – «аромат чистоты и свежести». У пассажиров обещают собрать мнения, чтобы решить – продолжать ли курс на услаждение носов путешественников.

Вагонный парфюм распыляется по методу холодной диффузии – распыленные частицы полностью растворяются в воздухе, не оседая на поверхности, одежде и мебели, сообщают «ФПК».

«Все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров», – заверили в компании.







«Невский экспресс» – скоростной пассажирский поезд, курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом. Поезд был введён в эксплуатацию 11 июня 2001 года. Время в пути составляет 4 часа 5 минут.

Ранее «Фонтанка» показала, как будет выглядеть обновленный «Сапсан».