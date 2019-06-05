Россия подключилась к 5G. Сеть нового поколения заработала официально
«МегаФон», «Ростелеком» и Nokia 5 июня дали старт использованию российских сетей 5G.
Чтобы продемонстрировать возможности связи нового поколения, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский из Петербурга позвонил президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки. А директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе связался с помощью 5G с генеральным директором Tele2 Сергеем Эмдиным, что подтвердило техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети разными операторами.
Появление мобильной связи нового поколения будет способствовать развитию новых бизнесов и направлений — интернета вещей, беспилотного транспорта, умных городов, виртуальной и дополненной реальности, отметил Михаил Осеевский.
«МегаФон» также объявил о создании цифровой лаборатории 5G в Санкт-Петербургском государственном университете. В ней будут обучаться студенты СПбГУ, проводиться тестирование и разработка цифровых продуктов на основе технологии. Лаборатория будет расположена в кампусе «Михайловская дача» Высшей школы менеджмента СПбГУ.
Справка:
5G (от англ. fifth generation) — пятое поколение мобильной связи. По сравнению с предыдущим поколением 4G может обеспечивать более высокую пропускную способность , что даёт более высокую скорость передачи данных, большую надёжность соединений, меньший расход энергии батарей устройств.