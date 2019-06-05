Россия подключилась к 5G. Сеть нового поколения заработала официально

«МегаФон», «Ростелеком» и Nokia 5 июня дали старт использованию российских сетей 5G.

Чтобы продемонстрировать возможности связи нового поколения, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский из Петербурга позвонил президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки. А директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе связался с помощью 5G с генеральным директором Tele2 Сергеем Эмдиным, что подтвердило техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети разными операторами.

Появление мобильной связи нового поколения будет способствовать развитию новых бизнесов и направлений — интернета вещей, беспилотного транспорта, умных городов, виртуальной и дополненной реальности, отметил Михаил Осеевский.

«МегаФон» также объявил о создании цифровой лаборатории 5G в Санкт-Петербургском государственном университете. В ней будут обучаться студенты СПбГУ, проводиться тестирование и разработка цифровых продуктов на основе технологии. Лаборатория будет расположена в кампусе «Михайловская дача» Высшей школы менеджмента СПбГУ.





