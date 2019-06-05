Саакашвили засомневался в «Ударе» Кличко. И решил спросить украинцев, стоит ли с ним связываться

Бывший президент Грузии, заочно осуждённый в этой стране, и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил спросить у пользователей соцсетей, стоит ли ему идти на выборы вместе с партией мэра Киева Виталия Кличко «Удар».

«В ответ на мое вчерашнее обращение к партиям Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Но я все буду делать исключительно открыто, и только узнав ваше мнение. Нам нужно или идти с "Ударом" при условии полного реформирования, или принять решение "не идти", рискуя остаться вне выборов. Давайте оперативно решать», – написал Саакашвили на своей странице в Facebook 5 июня.

В видеообращении Саакашвили заявил, что Кличко очень достойный человек и его давний друг и лучший из всех киевских мэров. При этом он отметил, что в «Удар» можно идти при условии, что партию надо менять фундаментально – очистить от соратников экс-президента Петра Порошенко и «коррупционеров, которые должны сидеть в тюрьме».

Напомним, накануне мэр Киева Виталий Кличко предложил экс-президенту Грузии, и экс-главе Одесской области Украины, Михаилу Саакашвили возглавить партию «Удар» и повести ее на парламентские выборы. Примечательно, что Саакашвили может быть главой партии, но, согласно действующему законодательству страны, не сможет стать депутатом, так как не проживал в Украине в последнее время.

Изначально Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций, но вскоре выяснилось, что его политическая партия «Движение новых сил» будет участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, куда он вернулся только 29 мая.





