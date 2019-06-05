Из-за жары разводку Ладожского моста на «Коле» перенесли на другой день

Ладожский мост через Неву, который должны были развести сегодня днем, разведут завтра утром. В планы вмешалась погода.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Ладожский мост, расположенный на трассе Р-21 «Кола» рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти, планировалось развести 5 июня с 15:00 до 15:45. Вверх по реке должна была пройти яхта «Lady Dana 44» с максимальным высотным габаритом 21,5 метра.

Однако из-за жары разводку моста и, соответственно, проход яхты перенесли на 6 июня, причем на утро – с 10:00 до 10:45. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 июня в Ленинградской области местами ожидается до 30 градусов тепла, а мост по регламенту можно разводить при температуре наружного воздуха не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с.

На время разводки моста движение автомобильного транспорта по трассе «Кола» будет полностью перекрыто.





