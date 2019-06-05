Петербург заготовил пекло для участников ПМЭФ

Адова жара наступает на Северную столицу в преддверии слёта политической и экономической элиты России и мира.

Судя по предупреждению городского главка МЧС, с 5 по 9 июня в Петербурге ожидается разрыв погодного шаблона. Среднесуточная температура воздуха в эти дни составит 20–23 градуса, что на семь градусов выше нормы.

По данным Gismeteo, вплоть до новой рабочей недели днём в городе на Неве столбик термометра будет держаться у отметки в 30 градусов, ночью – опускаться до 20 градусов.

Напомним, что 6–8 июня в Петербурге пройдет Международный экономический форум.





