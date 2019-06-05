Российский МИД обвинил США в расколе Венесуэлы через раскол армии
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что «угроза прямой интервенции» в латиноамериканскую республику снизилась, однако американцы до сих пор пытаются влиять на политику в стране через армию.
«Мы призываем отказаться от действий, направленных на раскол вооруженных сил Венесуэлы. Этот государственный институт должен стоять на страже конституционного строя, а не участвовать во внутриполитических процессах», – заявила 5 июня Захарова на брифинге для прессы.
По ее словам, до сих пор остается опасность «незаконных действий» против правительства Николаса Мадуро. При этом российский МИД выступает за диалог между властями и оппозиционными силами.
Справка:
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуайдо несуществующим.