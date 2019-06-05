«Беспрецедентно высокий уровень отношений». Путин встретил друга Си в Георгиевском зале Кремля

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия и Китай за счет беспрецедентно развитых двусторонних отношений получают дополнительную выгоду от использования конкурентных преимуществ друг друга. Такое мнение российский лидер высказал, открывая переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в узком составе. В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца перед началом беседы состоялась официальная церемония встречи. Главы двух государств представили членов своих делегаций.

«В последние годы, в том числе и благодаря вашему прямому участию, отношения России и Китая достигли, без преувеличения, беспрецедентного уровня, но самое главное заключается в том, что этот беспрецедентно высокий уровень наших отношений используется эффективно для того, чтобы народы России и КНР сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества с обеих сторон для полноценного развития», – сказал Путин.

«Мы с Вами ставили задачу достичь в прошлом году уровня 100 миллиардов долларов торгового оборота. Благодаря усилиям наших команд, правительств обеих стран мы превысили эту планку: это 108 миллиардов долларов. И в этом году, в первом квартале этого года, товарооборот тоже растет, уже превысил 3,4 процента. Все это результат нашей с Вами работы и результат работы наших команд, и, хочу еще раз это подчеркнуть, в значительной степени это и Ваш личный вклад в эту работу», – начал беседу Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Напомним, Си Цзиньпин также станет почетным гостем Петербургского международного экономического форума.





