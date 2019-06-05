Полностью отказаться от использования пластиковых пакетов готовы четверо из десяти россиян

85% россиян готовы отказаться или сократить использование пластиковых пакетов, сообщает в среду, 5 июня, ВЦИОМ. Из них полностью лишить себя этого привычного вида доступной тары готовы 39% граждан. 46% готовы отказаться от пластиковых пакетов «частично».

Большинство участников исследования государственной службы статистики полагают, что отказ от пластиковых пакетов уменьшит количество мусора. В такой вариант улучшения экологической ситуации верят 70% россиян. При этом лишь каждый четвёртый участник исследования (25%) использует пластиковые пакеты повторно. Каждый третий (32%) всегда использует новые.

Из тех, кто использует пакеты несколько раз, 27% заявляют, что таким образом они заботятся об экологии, а 29% признались, что они просто экономят.

Пластиковые пакеты остаются основной тарой жителей РФ при походах в магазины. Их используют две три граждан – 68%. Тканевую сумку для покупок продуктов используют лишь 9% респондентов. Каждый пятый (18%) складывает покупки в свою обычную сумку или рюкзак. Так поступает каждый второй россиянин в возрасте от 18 до 24 лет.







Сегодня же министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что у России есть все условия для введения замкнутого цикла обращения с отходами, в частности повторного использования стеклотары.

На пленарном заседании в «нулевой» день ПМЭФ-2019 Кобылкин признался в том, что прекрасно помнит, как будучи пионером собирал отходы для приема во вторичное использование, а глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что у него в регионе действуют 18 пунктов приема стеклотары, куда выстраиваются очереди.

В конце мая правительство России дало задание трем профильным министерствам изучить вопрос, как можно обязать торговые сети принимать стеклянную и полимерную тару. В Госдуме предлагают мотивировать граждан деньгами, по 5 – 7 рублей за бутылку.

Публичная дискуссия о том, как может выглядеть мусорная реформа в РФ, идёт на фоне непрекращающихся протестов жителей Архангельской области против планов строительства мусорного полигона около станции Шиес. Противники размещения в Поморье отходов из Москвы регулярно вступают в столкновения с охраной стройки полигона. Подробности читайте в материале «Мусорный протест в Шиесе. Без головы, но в лицах»