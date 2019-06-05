Детскую площадку в Приморском районе облюбовали пчёлы. Ульями для них стали фонари

Скопление пчёл в непосредственной близости от играющих рядом детей обеспокоило жителей Приморского района Петербурга. Без постороннего вмешательства роиться они могут несколько недель.

О нашествии насекомых на Арцеуловской улице, 23, сообщили в социальных сетях 5 июня. Жужжание разносится во дворе над детской площадкой. Ужаленных пока не нашлось, но опасение подобное соседство вызывает.

Как объяснили «Фонтанке» в Санкт-Петербургском обществе пчеловодов-любителей, жители наблюдают роение – размножение и расселение пчелиной семьи. Процесс занимает несколько недель в июне, может продолжиться осенью.







Переселить семью с фонарей в более комфортабельные ульи могли бы пчеловоды, но в обществе сомневаются, что из области за ними кто-то отправится специально. Ещё одним вариантом назвали МЧС, но отметили, что сотрудники ведомства спасают «радикально».

В ведомстве подтвердили, что готовы разобраться с ульем, если возникнет угроза жизни или здоровью. Правда, действовать, похоже, придётся пчеловодам. Как уточнили в районной администрации, их собираются вызывать сотрудники управляющей компании КОТ.