По жаре в Петербурге самовоспламеняются автомобили. Но и прохладные ночи не обходятся без огня

На парковке в Центральном районе Петербурга 5 июня среди бела дня сгорели два автомобиля. А ночью в Московском районе от огня пострадали три машины.

«На парковке бизнес-центра «Таврический» самовоспламенился «Дэу Матиз» и унёс с собой жизнь стоящего рядом «Вольво», – пишет очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пожар произошел у дома 51 по Шпалерной улице. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга, заявка поступила в 12:37, потушили возгорание в 12:49. Daewoo Matiz выгорел по всей площади, а Volvo обгорел частично. Информации о пострадавших не поступало.







Накануне днем на пересечении улицы Бабушкина и проспекта Елизарова прямо на дороге самопроизвольно загорелся «Ниссан». На помощь водителю пришли очевидцы из «аварийки».

А ночью 5 июня тушили автомобильный пожар на улице Орджоникидзе. По данным МЧС, сообщение о возгорании у дома 61 поступило в 2:12. От огня пострадали три машины: у Seat выгорел моторный отсек, а у стоявших рядом Chevrolet и Suzuki оплавились бампер и зеркало. Сведений о пострадавших не поступало.

«Вышли вечером подышать...и тут как начался движ!!! Орджоникидзе, 59, подожгли одну, а загорелось все вокруг. Все живы, пострадало только железо», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Павел.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com