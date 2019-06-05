Глава МВД Украины не собирается в отставку из-за убийства полицейскими пятилетнего

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не будет писать заявление об отставке из-за трагедии в Переяславе-Хмельницком. Об этом он заявил в кулуарах заседания правительства страны, передает "112.Украина" 5 июня.

Вопрос об отставке Авакову задавали дважды. Первый раз он его проигнорировал, отметил только, что уволить его может Верховная рада, если посчитает нужным. Немного позже журналисты спросили, не будет ли увольняться глава Нацполиции Сергей Князев, на что Аваков ответил: "Я не считаю, что глава полиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает и делает все, что от него зависит".

Следующим вопросом был: "Вы заявление об отставке также не напишете?".

"Я тоже не напишу заявление об отставке. Но мою отставку в соответствующем порядке может рассмотреть этот парламент или следующий", – ответил Аваков.

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области пятилетний мальчик в собственном дворе в результате выстрела получил тяжелое ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. После ранения Кирилла доставили в Киев для дальнейшего лечения в нейрохирургическом центре. В понедельник, 3 июня, в больнице Киева Кирилл умер, врачам не удалось спасти его жизнь. После смерти мальчика руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской области отстранены от выполнения служебных обязанностей. Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку. Все эти дни у зданий МВД Украины и полиции Переяслава-Хмельницкого вечерами проходят стихийные акции протеста с требованием к Авакову подать в отставку.





