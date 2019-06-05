Находящийся под домашним арестом Калви может посетить ПМЭФ с электронным браслетом

Во ФСИН подтвердили, что основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, который находится под домашним арестом по делу о мошенничестве, сможет принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Ранее американский бизнесмен заявил о своем желании приехать в Петербург.

«Насколько мы знаем, поступило такое обращение в СК РФ с просьбой о посещении ПМЭФ. Если следователи, ведущие его дело, дадут разрешение, Майкл Калви будет иметь полное право поехать в Санкт-Петербург для участия в форуме», – рассказал 5 июня замглавы ФСИН России Валерий Максименко в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, никто из сотрудников ФСИН не поедет сопровождать бизнесмена, однако ему придется использовать «средство электронного слежения», передающее сигнал о его местоположении.

Ранее в фонде Baring Vostok заявили, что Калви зарегистрирован как участник форума. Эту информацию подтвердили в Американской торговой палате. При этом посол США Джон Хантсман отказался от посещения ПМЭФ из-за дела Калви.

Напомним, что Международный экономический форум в Петербурге пройдет 6–8 июня.





