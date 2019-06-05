Премьер-министр РФ: Продление транзита газа через Украину требует отказа от судебных споров

Продление договоренностей о транзите российского газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини в Москве 5 июня.

"Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута, – цитирует Медведева ТАСС. – Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы".

"И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон – то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик", – подчеркнул российский премьер. Кроме того, продолжил он, должно быть определено, "каким образом будет управляться газотранспортная система Украины", а также решен целый ряд других вопросов.

По словам Медведева, транзит российского газа через Украину сохранится, если новые власти этой страны перейдут от политических спекуляций к прагматическим соображениям.

Напомним, 10-летний газовый контракт о транзите российского газа через Украину в Европу завершается в декабре 2019 года. "Нафтогаз" Украины уже несколько лет ведет судебные тяжбы с "Газпромом" по поводу транзита российского газа и компенсаций за него на несколько миллиардов долларов.





