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Финляндия
05.06.2019 14:16
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МИД Финляндии возглавит Пекка Хаависто — второй в президентской гонке, открытый гей и лидер «Зелёных»

МИД Финляндии возглавит Пекка Хаависто — второй в президентской гонке, открытый гей и лидер «Зелёных»

Laura Kotila/valtioneuvoston kanslia

Пост министра иностранных дел займёт Пекка Хаависто, один из самых популярных политиков в стране. Это стало известно накануне после заседания возглавляемого им «Зелёного союза», где были определены три будущих министра от этой партии в составе нового правительства Финляндии.

61-летний политик неплохо знаком с Россией, он был приглашенным исследователем в Институте международных дел, специализирующемся на России и вопросах, связанных с новыми угрозами безопасности. В своей книге «Подъем флага и мудрость портного» (Lipunnosto ja r??t?lin viisaus) 2014 года он писал о стремлении России увеличить своё внимание в зонах мировых конфликтов, возвращении риторики ядерной угрозы и выразил мнение, что Запад «сюсюкается» с Россией, как с ребёнком. Хаависто выступает за конструктивный диалог с восточным соседом и при этом не является сторонником вступления Финляндии в НАТО.

Политик дважды баллотировался в президенты и был вторым по числу голосов. Он стал первым в истории Финляндии кандидатом в президенты, открыто заявившим о своей гомосексуальности. Его гражданский партнёр — стилист Нексар Антонио Флорес, выходец из Эквадора. Во время президентской гонки в 2018 году Хаависто заявил, что его нетрадиционная сексуальная ориентация в политической жизни не является помехой даже при встречах с лидерами исламских государств и уж тем более не стала бы причиной отказа от встречи с Путиным.

Пекка Хаависто также был министром окружающей среды и развития (1995—1999) и министром по вопросам развития Финляндии (2013—2014). В 1987—1995 годах состоял в руководстве «Зелёного союза», возглавлял «Европейскую партию Зелёных» с 2000 по 2006 год, стал председателем своей партии в 2018-м.



Спокойный, но при этом активный, любимец либералов, Хаависто имеет богатый и успешный опыт работы на международной арене.

Он руководил Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в 2000—2006. Отвечал за полевые исследования по обеднённому урану в Косово, Черногории, Сербии и Боснии и Герцеговине. Работал в Румынии, Афганистане, Палестине, Ираке и Либерии. Участвовал в качестве специального представителя Европейского союза в Судане в переговорах по заключению Мирного соглашения по Дарфуру на 2005–2007 годы. Также занимал должность специального представителя министра иностранных дел по африканским кризисам, специализирующегося на конфликтах в Судане и Сомали.

Большая часть состава нового правительства Финляндии уже определена. Будущих министров выбрали Социал-демократическая партия, «Зелёные» и Шведская демократическая партия. Премьер-министром, как и ожидалось, будет председатель СДП Антти Ринне. Состав нового кабинета министров Финляндии должен быть утверждён на этой неделе.


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