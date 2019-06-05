Губернатор Астраханской области ушел в отставку. Он не проработал и года
Вместо Сергея Морозова субъектом Южного федерального округа временно будет руководить Игорь Бабушкин.
«В связи с заявлением временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова <...> постановляю принять отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области по собственному желанию», – говорится 5 июня в указе президента Владимира Путина.
Новым врио стал Игорь Бабушкин, занимавший до этого пост замполпреда в СКФО.
Напомним, что Сергей Морозов стал исполняющим обязанности губернатора Астраханской области 26 сентября 2018 года.