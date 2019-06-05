«От безграмотности страдают ни в чем не повинные дети». Нижегородский СК возбудил уголовное дело из-за отказа турбазы принять детей с ВИЧ

Уголовное дело из-за отказа администрации спортивной деревни «Новинки» разместить группу ВИЧ-положительных детей возбудил Следственный комитет Нижегородской области. Об этом сообщает сайт ведомства 5 июня.

По версии следствия, в мае учредители благотворительного фонда забронировали места в лагере и оплатили 50 тысяч рублей за проживание 30 детей и 20 взрослых. 2 июня представители спортивной деревни «Новинки» направили в фонд отказ с возвратом аванса. Причиной стало наличие у детей ВИЧ-положительного статуса.

«Противоправными действиями представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства», — прокомментировали в СК.

Дело возбуждено по 136 статье УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).







Об отказе спортивной деревни «Новинки» стало известно накануне. Об этом изданию «Коза» сообщила директор фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева.

«На мои возражения и объяснения, что это дети, и вирус не передаётся воздушно-капельным путём, что все детки на лечении, мне ответили, что все понимают, но, мол, «у нас свои дети», – рассказала она – У меня нет слов, чётко понимаю, что от их безграмотности страдают ни в чем не повинные дети. У меня едет пять многодетных семей, едут люди. И тут на тебе».

По словам руководителя турбазы Алексея Шаркова, фонд неоднократно привозил в деревню своих подопечных, и «проблем не было». «Только сроки проживания были до суток, а в данный заезд планировали более трёх, и поэтому мы попросили провести инструктаж с нашими сотрудниками (да, некоторые у нас новенькие, и у них были определённые сомнения), всего-навсего. На нашу просьбу никак не отреагировали, просто приехал человек и забрал аванс, не сказав ничего. Ситуация запутанная, и нас обвиняют в том, чего не было, можно только догадываться, кому это нужно», — написал он.