Эстафету Рубинштейна подхватили жители переулка Пирогова. Они против ПМЭФ под своими окнами

Предстоящий концерт для гостей Петербургского экономического форума не вдохновляет жителей Адмиралтейского района. Протесту коллег по несчастью с Рубинштейна местные предпочли административный ресурс и, говорят, уже получили предостережение.

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Сергей 5 июня, жителей 21-го дома по переулку Пирогова подвело соседство с особняком общества «Пальма». Арт-пространство предлагает не только помещения для работы и творчества, но и крышу под вечеринки. Экономической элите локация и панорамные виды на Исаакиевский собор пришлись по нраву. Сегодня, в «нулевой» день ПМЭФа, здесь в 18.30 начнется приём «Норникеля» «Другая среда». В программе концерт группы SPAM с девяти вечера, а после – джаз на крыше здания. Местные жители же хотят обычную среду и против бодрых ритмов и шумных компаний, которые, судя по программе, придется терпеть до полуночи.

Фото: Читатель "Фонтанки" Сергей

Декорации к «вертепу» притёрлись к жилому дому, жалуются жители. О своём нежелании провести бессонную ночь уже известили полицию и комитет по законности. Практика отработана – утихомирить соседей просили не раз — в форумы прошедших лет. Говорят, раньше власти просили приглушить веселье, но совсем вечеринки не выгоняли. Сейчас же на попытку выселить ПМЭФ силовики ответили обзвоном самых активных протестующих. Якобы сотрудник 2 отдела полиции рассказывал жителям об интересах «больших людей». Обитатели Пирогова, впрочем, не собираются опускать руки и готовятся ко встрече с организаторами веселья для гостей форума.

Ранее противостояние чужому веселью под окнами начали на Рубинштейна. Жители известной своими барами улицы пытались изгнать гостей Петербургского международного юридического форума плакатами. Укор на правоведов не подействовал, зато комиков прогнать позже удалось.





