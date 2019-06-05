Китай впервые осуществил пуск космической ракеты с морской платформы. Российский «Морской старт» продолжает ждать свою ракету

Китай впервые в своей истории осуществил успешный пуск твердотопливной ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с морской платформы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Старт состоялся в 7 утра по Москве (полдень по пекинскому времени) с морской платформы в Желтом море. Ракета вывела в космическое пространство два космических аппарата Bufeng-1A и Bufeng-1B, а также пять коммерческих микроспутников. Все спутниковые аппараты вышли на заданные орбиты.

«Нынешний запуск стал первым стартом нашей страны с морской платформы. Он ознаменовал стремительное овладение Китаем новым способом запусков в космическое пространство», – указывается в репортаже Центрального телевидения Китая.







Выведенное на орбиту оборудование разработано в Китае и предназначено для наблюдения за ветрами над Мировым океаном для более точного прогнозирования погоды и предсказания появления тайфунов. Кроме того, два спутника обеспечат связь в Ka-диапазоне. Это первые аппараты такого типа, запущенные Китаем в космос. Национальное космическое управление КНР ранее подчёркивало, что сама ракета и её груз не содержат опасных для экологии веществ.

Нынешний запуск стал седьмым успешным стартом для ракет-носителей серии «Чанчжэн-11», уточняют в ТАСС.

Российский аналог «Морской старт» был запущен в 1995 году как совместный проект РКК «Энергия», Boeing, норвежских судостроителей и украинских КБ «Южное» и ПО «Южмаш». В 2009 году компания обанкротилась, контроль перешёл к РКК «Энергия».

В 2017 году украинский«Южмаш» подписал с компанией контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей «Зенит» . Ожидалось, что реализация проекта будет вестись через США. Но проект не состоялся.

В 2018 году компания S7 закрыла сделку по приобретению «Морского старта». И на данный момент владелец ждёт окончания производства ракеты «Иртыш» («Союз-5»), чтобы затем ждать ее доработки до версии «Союз-5SL» («Союз-7»).

Из 36 пусков с 1999 года 3 закончились авариями. Последние 5 лет пуски не производились.

Весной 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах перебазирования «Морского старта» из Калифорнии в Приморье. В феврале сообщалось, что шесть человек из лётно-испытательного отдела РКК «Энергия» перешли в частную компанию-оператор «Морского старта» S7 Space.

О планах Китая создать свой «Морской старт» стало известно в сентябре 2018 года. В апреле 2019 года Китай показал строительство сразу четырёх строящихся морских пусковых комплексов в разной степени готовности. Успешный первый пуск состоялся сегодня, спустя всего два месяца.

«Важно понимать, что китайский «Морской старт» гораздо меньше проекта Sea Launch. Ракета-носитель «Зенит», которую пускали с нашей платформы, может вытаскивать на низкую околоземную орбиту 15 тонн полезной нагрузки при старте с экватора. Китайская ракета CZ-11, созданная на базе баллистической ракеты, в двадцать раз меньше, всего 700 килограммов. Но в любом случае их скорости впечатляют», – пояснил «Фонтанке» популяризатор космонавтики Михаил Котов.