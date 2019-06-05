«Водитель родился в бронежилете»: минивэн с овощами и фруктами влетел под грузовик на КАД

На севере кольцевой автодороги Петербурга дополнительную пробку собирает авария с грузовиком. Водитель легковушки чудом остался жив.

О происшествии в районе съезда с КАД в сторону «МЕГА Парнас» сообщают очевидцы. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что около 12 часов дня на 116-м километре внешнего кольца КАД столкнулись попутные легковой и грузовой автомобили. По предварительным данным, пострадал один человек.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», минивэн Renault Kangoo, груженный овощами, фруктами и ягодами, врезался сзади в большегруз, который, судя по фото, перевозил бытовку. «Рено» ушел под грузовик до спинки водительского сиденья, черешня, клубника и прочий груз рассыпались по проезжей части.







«Водила живой, родился «в бронежилете», – пишет очевидец Михаил, – но головой стукнулся хорошо». «Три скорые поехали туда, пока стоим», – добавляет Мария.

«Видела аварию сразу после столкновения. Побоялась смотреть, что с водителем. Вопрос: как??! Там ремонт и низкая скорость движения», – недоумевает Алла.

По состоянию на 13 часов на месте ДТП продолжали работать оперативные службы. ДТП усугубило и так имеющийся на севере кольцевой затор из-за дорожных работ. По данным «Яндекс.Пробок», его длина сейчас превышает 9 километров, и тянется пробка до развязки с Выборгским шоссе. Напомним, что на севере КАД идет реконструкция участка между Парашютной улицей и проспектом Культуры, и до 1 июля закрыт участок внутреннего кольца.