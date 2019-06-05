На Вознесенском казак на велоконе показал мастерство джигитовки

Несмотря на жару под тридцать градусов, петербургские казаки не изменяют традициям: выходят на дорогу в одеянии с длинным рукавом, папахе и с шашкой в руках. И пусть несёт вперед не живой конь, а двухколёсный.

Велосипедиста, одетого как казак, заметили автолюбители на Вознесенском проспекте 5 июня. Утеплённый участник дорожного движения направлялся в сторону перекрёстка с Садовой улицей. Левой рукой он удерживал «коня», а правой крутил шашку.

Для демонстрации мастерства джигитовки гонщик выбрал встречную полосу, предназначенную для автобусов. Если на пути появится транспорт, он точно сможет отразить атаку.





