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Город
05.06.2019 14:27
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На Вознесенском казак на велоконе показал мастерство джигитовки

Несмотря на жару под тридцать градусов, петербургские казаки не изменяют традициям: выходят на дорогу в одеянии с длинным рукавом, папахе и с шашкой в руках. И пусть несёт вперед не живой конь, а двухколёсный.

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Велосипедиста, одетого как казак, заметили автолюбители на Вознесенском проспекте 5 июня. Утеплённый участник дорожного движения направлялся в сторону перекрёстка с Садовой улицей. Левой рукой он удерживал «коня», а правой крутил шашку. 

Для демонстрации мастерства джигитовки гонщик выбрал встречную полосу, предназначенную для автобусов. Если на пути появится транспорт, он точно сможет отразить атаку.



 

 

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