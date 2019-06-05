Аэропорт Шереметьево опроверг информацию о задержке багажа из-за нехватки грузчиков

Так называемый «багажный коллапс» в одном из самых загруженных аэропортов Европы, во время которого пассажиры не могут получить свои сумки и чемоданы от часа до шести, вызван технологическими процессами, а не кадровыми проблемами. Об этом 5 июня рассказал гендиректор аэрохаба Михаил Василенко.

«Мы переделывали технологию. Нам нужны другие люди и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Потому что объем багажа изменился. Там есть свои коэффициенты, я не буду про расчеты говорить. Да, потребовалось какое-то изменение. Спокойно сейчас работаем», – цитирует Василенко ТАСС.

По его словам, информация о массовом увольнении грузчиков не соответствует действительности.

Напомним, что проблемы с выдачей багажа возникли в Шереметьево в конце мая. Вопросом заинтересовалась транспортная прокуратура Москвы. Аэропорт настаивал, что задержки вызваны «пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон», а все неудобства пообещали решить к концу июня. Одни из грузчиков компании «Шереметьево Хэндлинг», которая и занимается сумками и чемоданами, рассказал на условиях анонимности, что причиной «багажного коллапса» может быть нехватка работников.





