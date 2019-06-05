Римини дешевле Алушты: отдых в Крыму оказался дороже, чем в Турции и даже Италии

Сервис онлайн-бронирования Ostrovok.ru провел анализ бронирований в Крыму за период с 1 июня по 31 августа 2019 года, сравнив данные зарубежными курортами. Выводы оказались не в пользу Алушты и Ялты, цены в которых оказались даже выше, чем в Турции, Италии и Испании.

«Ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье (6 тыс. рублей против 2 тыс. рублей), а стоимость ночи в отеле категории три звезды в Ялте обойдется на 38% дороже, чем в Римини (6,8 тыс. рублей против 4,9 тыс. рублей). Отдых в испанском Льорет-де-Маре обойдется в 4,3 тыс. рублей за ночь в трехзвездочной гостинице, что на 20% дешевле размещения в отеле аналогичной категории в Анапе (5,3 тыс. рублей)», – говорится в опубликованном 5 июня исследовании.

Самыми дорогими оказались гостиницы в Ялте, где среднесуточная стоимость трехзвездочного отеля в этом сезоне составляет 6,8 тыс. рублей, четырехзвездочного – 11 тыс. рублей за ночь.

В 2014 году, после присоединения Крыма к России и начала конфликта на Украине, в СМИ появилась информация о неофициальных рекомендациях руководства МВД, которое сочло нежелательным проведение сотрудниками отпусков за границей. В 2015 году в прессу попал список из 30 стран, куда полицейским разрешено ездить на отдых. Как сообщалось, он был составлен «с учетом складывающейся международной обстановки». В 2019 году запрет полицейским отдыхать за границей был признан законным в Верховном суде РФ.





