Президента ФИФА впервые избрали аплодисментами под песню Seven nation army

Президент международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в рамках 69-го конгресса организации в Париже переизбран на новый срок. Полномочия будут действовать до 2023 года.

Речь после своего избрания Инфантино вышел произносить под композицию группы The White Stripes – Seven nation army.







Отметим, что выборы проходили на безальтернативной основе. Кроме того, впервые в истории конгресс ФИФА избрал президента не голосованием, а аплодисментами. Причем, процедура аккламации (публичного выражения поддержки) в случае участия в выборах одного кандидата была утверждена чуть ранее также в рамках сегодняшнего конгресса.

Напомним, Инфантини возглавляет ФИФА с 2016 года, когда заменил Йозефа Блаттера, ушедшего со своего поста в результате коррупционного скандала. В 2015 году ФБР обвинило ряд высокопоставленных чиновников организации в вымогательстве и мошенничестве. По версии следствия, объем коррупции в высшем руководстве ФИФА с начала 1990-х годов составил $150 млн. По запросу американцев тогда же в Швейцарии были арестованы семь высокопоставленных чиновников ФИФА. Переизбранный президентом, через несколько дней Йозеф Блаттер вынужден был заявить о своем уходе с поста.