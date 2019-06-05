«Это компиляция лжи». Сын генпрокурора Игорь Чайка заявил, что не имеет отношения к скандальному мусорному заводу в Шиесе

Собственник компании «Хартия» и сын генпрокурора РФ Игорь Чайка заявил, что не имел и не имеет отношения к строительству завода или вывозу отходов в Шиес. Ранее на это заочно намекали местные активисты.

«Это компиляция лжи, – заявил «Фонтанке» Чайка 5 июня. – Никакого отношения компания «Хартия» ни к вывозу, ни к строительству объектов на территории Архангельской области не имеет. И не занимались, и не занимаемся, и не планируем заниматься». ООО «Хартия» является оператором по обращению с коммунальными отходами в Московской области.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Игорь Чайка является одним из бенефициаров проекта «ЭкоТехноПарк» в Шиесе» в Архангельской области, куда предполагается свозить отходы из Москвы. Проект вызвал массовые протесты местных жителей. 1 июня стало известно, что Росприроднадзор нашел нарушения на стройплощадке полигона. 2 июня в Архангельске неизвестные вывесили чучело человека с некомплиментарной надписью на табличке в адрес «чаек».





