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Строительство
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05.06.2019 12:51
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ЖК «Familia» и ЖК «Старая крепость» от РСТИ – финалисты премии Urban Awards

ЖК «Familia» и ЖК «Старая крепость» от РСТИ – финалисты премии Urban Awards

предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)

Сразу два жилых комплекса РСТИ (Росстройинвест) вышли в финал конкурса Urban Awards. ЖК «Familia» на Петровском острове будет претендовать на звание «Лучшего строящегося комплекса элит-класса», а ЖК «Старая крепость» в Мурино может стать «Жилым комплексом года комфорт-класса в Ленинградской области».

ЖК «Familia», строительство которого началось в конце прошлого года, расположился на Петровском острове в окружении зелени и воды. Архитектура проекта сочетает классические петербургские стили – северный модерн и ар-деко. Светлые природные тона в отделке фасадов контрастируют с декоративными деталями более насыщенных оттенков, сохраняя при этом лаконичность общего силуэта трёх восьмиэтажных зданий. Продажи открыты в первом корпусе, где запланировано 233 квартиры, среди которых есть уникальные лоты с террасами, окнами в санузлах, мастер-спальнями и гардеробными. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

ЖК «Старая крепость», введённый в эксплуатацию в 2018 году, расположен в историческом центре Мурино, в 15 минутах ходьбы от ст.м. «Девяткино». Название жилого комплекса продиктовано архитектурной концепцией: конструктив здания отличает ряд элементов, придающих ему сходство со старинной крепостью. Всего в комплексе 13 этажей и 1529 квартир (от студий до трехкомнатных), а также три крытых паркинга. Помимо благоустройства внутреннего двора, РСТИ проинвестировала строительство пешеходного моста через р. Охта, соединив ЖК «Старая крепость» с Муринской школой №3.

Напомним, что премия Urban Awards была учреждена в 2009 году и проходит при поддержке Правительств Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В этом году в состав жюри входят более 50 ведущих профессионалов рынка недвижимости России, среди которых руководители профильных подразделений городской и региональной администрации, первые лица и топ-менеджеры девелоперских и консалтинговых компаний, известные архитекторы, урбанисты и общественные деятели, журналисты, представители банковской сферы.

Справка о компании РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)

ЖК "Familia" – застройщик ООО "РСТИ-Фамилия", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/familia/documents

ЖК "Старая крепость" – застройщик ЗАО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

 

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предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
05.06.2019 12:51

ЖК «Familia» и ЖК «Старая крепость» от РСТИ – финалисты премии Urban Awards

Сразу два жилых комплекса РСТИ (Росстройинвест) вышли в финал конкурса Urban Awards. ЖК «Familia» на Петровском острове будет претендовать на звание «Лучшего строящегося комплекса элит-класса», а ЖК «Старая крепость» в Мурино может стать «Жилым комплексом года комфорт-класса в Ленинградской области».
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