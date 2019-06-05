Глава Минприроды заявил, что не видит проблем в передаче «Красного Бора» федералам. Рекультивировать его все равно собираются в рамках программы «Чистая страна»

Как рассказал «Фонтанке» 5 июня глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, в данный момент идет процесс передачи полигона «Красный Бор» в федеральную собственность. Большая часть расходов на его рекультивацию ляжет на федеральный бюджет.

«У нас шло софинансирование со стороны Санкт-Петербурга, – рассказал министр. – И большая часть, порядка 22 млрд рублей, сидит у нас в программе «Чистая страна». Не вижу никаких противоречий».

В середине апреля врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что полигон «Красный Бор» передадут в федеральную собственность и обезвредят в рамках программы «Чистая страна». При этом изначально в проект берут только объекты в собственности регионов. В то же время в «Красном Бору» городу принадлежат только пять открытых карт и два канала, территория под ними — в федеральной собственности, у незакрытых карт и недостроенного завода по обезвреживанию отходов имущественный статус не определен. Так что одним из механизмов рекультивации является специальное распоряжение правительства.

Ранее правительственные правила софинансирования устанавливали, что город должен взять на себя 63% расходов. В декабре долю города в национальных программах и федеральных проектах разрешили снизить до 51%. 18 марта Кобылкин говорил, что из 37,9 млрд предполагаемой стоимости на данный момент региональная часть составляет 15,9 млрд.





