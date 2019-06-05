Президент ФИФА: Нам говорили, что Россия — жестокая, расистская страна, но мы увидели противоположное

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил со словами благодарности России за проведение чемпионата мира-2018 на конгрессе организации 5 июня.

«В России мы организовали лучший чемпионат мира в истории. Нам говорили, что Россия — жестокая, расистская, бюрократичная страна, но мы увидели совершенно противоположное. Потому что футбол не разделяет, а объединяет людей. Мы хотим поблагодарить Россию за организацию турнира. Спасибо, Россия», – цитирует Инфантино «Спорт-Экспресс», отмечая, что последнюю фразу он сказал по-русски.

По-русски Джанни Инфантино говорит не в первый раз. Ранее, получая орден Дружбы в Кремле, он произнес: «Большое спасибо. Слава России!».

Семья Инфантино во время мундиаля находилась в Петербурге. Как писала «Фонтанка», дочь итальянца попала в больницу из-за аппендицита. Сотрудники Педиатрического медицинского университета прооперировали девочку, благодарный отец не отказал потом врачам в совместном фото на память.





